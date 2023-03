प्रियंका चोपड़ा ने कहा 'बॉलीवुड की राजनीति से थक गई थी कोने में धकेला जा रहा था', सर्पोट में आए स्टार

Priyanka Chopra On Working In Hollywood: बॉलीवुड की ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा आज किसी परचिय की मोहताज नहीं हैं और उन्होंने ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जमकर नाम कमाया है. हॉलीवुड में भी अपनी दमदार एक्टिंग से आज अपनी खास पहचान बना ली है औऱ वो बहुत ही जल्द रिचर्ड मैडेन स्टारर रुसो ब्रदर्स की ‘सिटाडेल’ में नजर आएंगी. ऐसे में हाल ही में एक पोडकास्टको दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने अपनी बॉलीवुड जर्नी के बारे में बताया और साथ ही सालों बाद ये खुलासा किया कि आखिर क्यों उन्होंने एक सपल फिल्मी करियर को छोड़कर हॉलीवुड में नाम कमाया.

डैक्स शेपर्ड के पॉडकास्ट ‘आर्मचेयर एक्सपर्ट’ पर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा से उनके हॉलीवुड में करियर बनाने पर जब सवाल पूछे गए तो एक्ट्रेस ने कहा ‘मैंने इस बारे में कभी बात नहीं कि लेकिन आपने मुझे सेफ फील करवाया है तो इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूं.’ इस मुद्दे पर बात करते हुए प्रियंका ने आगे कहा देसी हिट्स की अंजुला आचार्य ने उन्हें एक वीडियो में देखा, और उसने उन्हें फोन किया. उस दौरान प्रियंका ‘सात खून माफ’ की शूटिंग कर रही थी. अंजलि ने प्रियंका से कहा कि उसने डेमो सुना था और पूछा कि क्या वह अमेरिका में म्यूजिक कैरियर में दिलचस्पी रखती हैं. प्रियंका ने कहा कि यह उस समय हुआ जब वह भी बॉलीवुड से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थीं’.

प्रियंका कहती है ‘उस वक्त ‘मुझे बॉलीवुड में एक कोने में धकेला जा रहा था, लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे. मैं वो गेम खेलने में अच्छी नहीं हूं. मैं उस तरह की पॉलिटिक्स से थक गई थी और मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी. प्रियंका ने आगे कहा, ‘इस म्यूजिक ने मुझे दुनिया के दूसरे हिस्से में जाने का मौका दिया, मैं उन फिल्मों के लिए तरसती नहीं थी जिन्हें मैं नहीं करना चाहती थी. लेकिन मुझे कुछ क्लबों और लोगों के गुटों अट्रैक्ट करना पड़ता. इसके लिए ग्रोवलिंग की जरूरत थी और मैंने तब तक काफी समय तक काम किया था कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इसे करना चाहती हूं’.

पॉलिटिक्स से थक चुकीं प्रियंका ने हॉलीवुड में करियर बनाने का फैसला किया था उनके इस बयान के बाद अब धीरे-धीरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं. इस मुद्दे पर कंगना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, ‘बॉलीवुड के बारे में प्रियंका चोपड़ा का यही कहना है, लोगों ने उनके साथ गैंग अप किया उन्हें धमकाया और फिल्म उद्योग से बाहर कर दिया, एक स्व-निर्मित महिला को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया. सभी जानते हैं कि करण जौहर ने उन्हें बैन कर दिया था.’ कंगना ने कई सारे ट्वीट में करण जौहर और अन्य बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधा है.

This is what ⁦ @priyankachopra ⁩ has to say about bollywood, people ganged up on her, bullied her and chased her out of film industry” a self made woman was made to leave India. Everyone knows Karan Johar had banned her (1/2) https://t.co/PwrIm0nni5 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 28, 2023

प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में उतरे विवेक अग्निहोत्री ने एक आर्टिकल को शेयर करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, “जब बड़े-बड़े दबंग दबंगई करते हैं, तो कोई घुटने टेक देता है, कोई समर्पण कर देता है, कोई हार मान कर चला जाता है, कोई नशा करता है, कोई जान भी गंवा देता है. दबंगों के इस ‘इंपॉसिबल टू डिफिट’ गिरोह के खिलाफ, बहुत कम लोग इन्हें छोड़कर अपना एक अलग यूनिवर्स बनाते हैं. ये हैं रियल लाइफ स्टार’.