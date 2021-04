Priyanka Chopra opened up about people in Hollywood mispronouncing her last name: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अब ‘देसी गर्ल’ नहीं रही हैं बल्कि वो हॉलीवुड की स्टार बन चुकी हैं और साथ निक जोनास (Nick Jonas) से शादी होने का बाद लागातर उनका करियर नई ऊंचाइयों को छू रहा है. प्रियंका (Priyanka Chopra) ने ये मुकाम हासिल करने के लिए काफी मेहनत की है और वो हर दिन नए आयाम लिख रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने कबीर बेदी (Kabir Bedi) के मेमॉयर ‘स्टोरीज आई मस्ट टेल’ के लॉन्च के मौके पर बेहद कमाल की बात का खुलासा किया है जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान हो जाएंगे. Also Read - Holi 2022: लंदन में Priyanka-Nick ने मनाई परिवार संग होली, सास-ससुर पर चढ़ा रंग- Viral Pictures

बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका (Priyanka Chopra) अब एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं. ऐसे में प्रियंका (Priyanka Chopra) ने हाल ही में कबीर बेदी के मेमॉयर 'स्टोरीज आई मस्ट टेल' के लॉन्च के मौके पर में वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुईं थी. इस दौरान दोनों ने अपने हॉलीवुड में काम करने के अनुभवों को शेयर किया. तभी प्रियंका (Priyanka Chopra) ने उन्हें बताया कि शुरुआत में हॉलीवुड में लोग उनका नाम ठीक से नहीं ले पाते थे.



प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि हॉलीवुड में सक्सेस हासिल करने के लिए अब नाम बदलने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा,’हॉलीवुड में काम करने के लिए मुझे नाम नहीं बदलना पड़ा. हालांकि कई लोग उन्हें ‘शापरा-शापरा’ पुकारते थे. लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम कैसे लेना है. अगर आप ओपरा बोल सकते हैं तो चोपड़ा भी बोल सकते हैं. ये मुश्किल नहीं है’.