बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने जिस वक्त हॉलीवुड का रूख किया था, उस वक्त वहां उनकी एंट्री के पर्याप्त मौके नहीं थे. प्रियंका स्टोरीज क्रिएट करने के पावर के साथ इसी बात को बदलना चाहती थीं और अब जब वह खुद एक प्रोड्यूसर बन गई हैं, तो उनका कहना है कि एक निर्माता के तौर पर अपनी कहानियों के माध्यम से वह दक्षिण एशियाई लोगों के लिए चीजों को सामान्य करना चाहती हैं.

प्रियंका ने बताया, "मैंने खुद को एक जगह सीमित नहीं रखा. मैं जिस बात को महसूस करती हूं, उसे सामने रखने पर यकीन रखती हूं. मैं मिंडी कैलिंग के साथ कॉमेडी कर रही हूं, जो कि शायद हॉलीवुड में बनी कुछेक रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में से एक होगी, जिसमें आपको सारे कलाकार दक्षिण एशियाई मिलेंगे. मुझे याद नहीं कि ऐसा आखिरी बार कब हुआ होगा इसलिए यह मेरे लिए काफी रोमांचक है. मुझे इस चीज की तलब थी."

उन्होंने आगे कहा, "जब मैंने यहां काम करना शुरू किया था, तो किसी ने मेरे लिए रास्ते नहीं बनाए थे बल्कि हॉलीवुड में तो दक्षिण एशियाई या मेरे जैसे दिखने वाले लोगों के लिए मौके बेहद ही सीमित हैं. मैं एक ऐसी निर्माता बनना चाहती थी, जो ऐसे अवसर प्रदान करे."

प्रियंका ने यह भी कहा, “मैं एक रिएलिटी शो भी कर रही हूं, जिसमें संगीत का जश्न मनाने के लिए लगभग सभी समुदाय, जाति के लोग शामिल होंगे. इसमें मैं भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने का काम कर रही हूं.”