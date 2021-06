Priyanka Chopra Hot Pictures Outside Her Home See Actress Shorts Look: इंटरनेशनल एक्ट्रेस और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं. ऐसे में इश बार प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद रिलैक्स वाले मूड में नजर आ रही हैं और साथ ही घर के बाहर बैठकर धूप का आनंद ले रही हैं. प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही ही है और फैंस के द्वारा काफी पसंद की जा रही है. Also Read - Priyanka Chopra ने खोला निक जोनस के साथ सफल शादी का राज, कहा, 'मुझे बस दो साल हुए हैं लेकिन...

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपनी एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में प्रियंका (Priyanka Chopra) घर के बाहर बैठकर धूप सेकती नजर आ रही हैं. साथ ही वह अपनी ड्रिंक का मजा भी ले रही हैं. उन्होंने व्हाइट कलर का टैंक टॉप और मल्टीकलर की स्ट्राइप्स वाली शॉर्ट्स पहनी हुई हैं. प्रियंका (Priyanka Chopra) ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘सूरज, सांगरिया और सैस. मूड’. Also Read - 114 करोड़ का घर और लग्जरी कारों के मालिक हैं Priyanka Chopra और Nick Jonas, कुल संपत्ति जानकर उड़ जाएंगे होश



प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) को फिल्म व्हाइट टाइगर में पिछली बार देखा गया था. प्रियंका (Priyanka Chopra) जल्द ही टेक्स्ट फॉर यू सहित मेट्रिक्स 4 फिल्म में नजर आने वाली हैं. साथ ही वह सिटाडेल नाम की सीरीज का भी हिस्सा हैं.