Priyanka Chopra Share Pictures In Red Bikni See Actress Avatar: बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. बता दें कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म ‘द व्हाइट टाइगर’ (The White Tiger) हाल ही में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आई है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इतना ही नहीं प्रियंका ने अपनी बुक ‘Unfinished’और साथ ही अपनी नई हेयर केयर ‘Anomaly’ की भी जमकर प्रमोशन कर रही हैं. Also Read - प्रियंका चोपड़ा ने रेड बिकिनी पहनकर इंटरनेट पर लगाई ‘आग’, फोटोज हो रहे वायरल, देखें..

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों भले ही कई सारे कामों में व्यस्त है लेकिन वो इस दौरान चिल करना नहीं भूल रही है. दरअसल वीकेंड के दौरान प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने जकूजी में रिलेक्स करती हुई नजर आ रही है. इस दौरान प्रियंका ने रेड कलर की बिकनी पहनी हुई है औऱ बेहद हॉट लग रही हैं. Also Read - Reel Story: प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास के बीच शुरू हो गई है अनबन? जानिए क्या है नया मामला

Also Read - PICS: अब तक उतरी नहीं शादी की खुमारी, निक जोनस के साथ हनीमून मना रही हैं प्रियंका, देखिए बोल्ड फोटो

इन फोटोज को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, ”शनिवार सही तरह से एन्जॉय किया.” फोटोज में प्रियंका को रेड कलर की क्यूट बिकिनी में देखा जा सकता है. फैन्स, प्रियंका चोपड़ा की इन फोटोज को देखकर हैरान हो रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

वहीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में अपना नया फोटोशूट सोशल मीडिया पर शेयर किया था उसे भी लोगों ने बेहद पसंद किया था. तस्वीरों में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) वाइट कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम वॉल पर शेयर किया है.