Priyanka Chopra Share Some Secret Behind Good Marriage With Nick Jonas: बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों खासी चर्चा में ही, जहां वो कोरोना में भारत के लोगों के लिए लगाातर मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हैं वहीं दूसरी तरफ वो अपने काम के लेकर भी चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में देसी गर्ल प्रियंका ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करते हुए कई सारे बातें शेयर की हैं और एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया है.

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में वोग ऑस्ट्रेलिया मैगजीन को इंटरव्यू दिया है. इस इंटरव्यू में प्रियंका (Priyanka Chopra) ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर ढेर सारी बातें की हैं, प्रियंका (Priyanka Chopra) ने कहा कि 'मुझे बस दो साल हुए हैं इसलिए मैं आपको इतना ही बता पाऊंगी. मेरे हिसाब से बातचीत जरूरी है और साथ में बैठना, बात करना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना. असल में इन सबका आनंद लें'.



वहीं प्रियंका (Priyanka Chopra) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी और निक की रोमांटिक तस्वीरें साझा की, जहां दोनों एक दूसरे में खोए हुए नजर रहे हैं. इस दौरान प्रियंका (Priyanka Chopra) ने स्किन कलर की शिमर हाईस्लिट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह काफी हॉट लग रही थीं, वहीं निक (Nick Jonas) इस दौरान ग्रीन कलर के कोट पैंट में नजर आ रहे थे.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)



हाल ही में बिलबोर्डस् ऑवार्ड (Billboard Music Awards 2021) को निक के साथ प्रियंका ने प्रेजेंट किया था. आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस की बातचीत ट्विटर के माध्यम से शुरू हुई थी. इसके बाद उनकी पहली मुलाकात साल 2017 में वैनिटी फेयर ऑस्कर में हुई थी. फिर वे लॉस एंजेलिस में मिले, जहां दोनों ने समय बिताया और ब्यूटी एंड बीस्ट साथ में देखी.