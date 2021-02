Priyanka Chopra shares memory of first boyfriend love Romance Kissing in her autobiography Unfinished- बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जिनसे अभी तक हम बेखबर थे. लेकिन अब उनसे पर्दा हट गया है. हाल में प्रियंका ने अपनी एक किताब ‘अनफिनिश्ड’ रिलीज की है जिसमें उन्होंने अपनी सारी दिल की बातें, संस्मरण फैंस के साथ शेयर किए हैं. इसी किताब में प्रियंका ने अपनी शुरूआती दौर के संघर्ष का भी जिक्र किया है. कि कैसे एक डायरेक्टर ने उन्हें अपने बॉडी के कई पार्ट्स को सर्जरी कराने के लिए कहा था. वहीं प्रियंका ने अपने पहले बॉयफ्रेंड. किस और शादी वाली फीलिंग का भी जिक्र किया है. Also Read - Shweta Tiwari ने फिर कराया ग्लैमरस Photoshoot, हुस्न की नज़ाकत में लिपटी है हर तस्वीर

प्रियंका ने लिखा- वो उस वक्त मैं अमेरिका में 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी. पढ़ाई के लिए अपनी मौसी के घर पर रहना पड़ रहा था. एक लड़का बॉब. जो दसवीं क्लास में था. धीरे-धीरे उससे प्यार हो गया. लेकिन मौसी की तरफ से किसी को भी डेट नहीं करने की सख्त हिदायत थी.

एक दिन मौसी जब घर पर नहीं थीं मैंने उसे घर बुला लिया. हम टीवी देखने लगे. फिर जब एक रोमांटिक गाना बजा हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए. एक दूसरे को किस करने ही वाले थी कि मौसी आ गईं. मैंने जैसे-तैसे बॉब को अलमारी में छिपाया.

लेकिन परफ्यूम की खुशबू की वजह से वो पकड़ा गया. इसकी शिकायत मौसी ने मां को भी की. लेकिन उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया. हां, लेकिन बाद में मुझे मामा के घर भेज दिया गया. मैं वहां से भी बॉब के टच में थी. लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और ब्रेकअप हो गया.