अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने सोशल मीडिया पर अपनी एक नई तस्वीर साझा की है, जिसमें वह कैजुअल वेयर में नजर आ रही हैं. अपने इस पोस्ट में प्रियंका ने खुद को 'ब्लू जीन बेबी' कहकर बुलाया है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर में प्रियंका को व्हाइट टी-शर्ट और ब्लू जीन्स में देखा जा सकता है. अपने इस लुक को अभिनेत्री ने पाऊडर ग्रे बूट्स और बेसिक मेकअप के साथ कंप्लीट किया है.

कैप्शन में प्रियंका ने लिखा है, "ब्लू जीन बेबी."

अब अगर अभिनय की बात करें, तो प्रियंका ने अपनी अगली हॉलीवुड फिल्म ‘टेक्स्ट फॉर यू’ की शूटिंग शुरू कर दी है. यह जिम स्ट्राउस द्वारा लिखित और निर्देशित है. यह जर्मन भाषा में बनी फिल्म ‘एसएमएस फर डीच’ की इंग्लिश रीमेक है. इसकी कहानी सोफी क्रैमर के उपन्यास पर आधारित है.

फिल्म में प्रियंका के साथ सैम ह्यूगन नजर आने वाले हैं, जो हिट सीरीज ‘आउटलैंडर’ में अपने किरदार और इसके निर्माता के तौर पर मशहूर हैं.