Priyanka Chopra Sizzling Photoshoot for Elle Magazine See Bikini Pics- प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने कई फेमस मैग्ज़ीन के लिए फोटोशूट कराए हैं. हाल ही में रिलीज हुईं उनकी फिल्म The White Tiger के बाद वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं. प्रियंका अपनी बुक ‘Unfinished’और साथ ही अपनी नई हेयर केयर ‘Anomaly’ की भी जमकर प्रमोशन कर रही हैं. हाल ही में प्रियंका ने Elle मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया है. इसमें उन्होंने हेयर ब्रांड की बात की है. उनका दावा है कि इस हेयरकेयर ब्रांड की बॉटल 100% प्लास्टिक के कचरों से बनी है. Also Read - Shehnaaz Gill और Sidharth Shukla ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी? जानिए VIRAL PHOTO की सच्चाई

बता दें, प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों भले ही कई सारे कामों में व्यस्त है लेकिन वो इस दौरान चिल करना नहीं भूल रही है. Also Read - Priyanka Chopra को घर में बच्चों की चाहिए पूरी Cricket Team, मां बनने की कर रही हैं प्लानिंग

वहीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में अपना नया फोटोशूट सोशल मीडिया पर शेयर किया था उसे भी लोगों ने बेहद पसंद किया था.