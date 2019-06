भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को यूनीसेफ की ओर से दिसंबर में यूनीसेफ स्नोफ्लेक बॉल समारोह में डैनी केये ह्यूमनटेरियन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा.बच्चों के अधिकारों के लिए वैश्विक यूनीसेफ गुडविल एंबेसडर प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा : “बहुत आभारी हूं. दिसंबर में यूनीसेफ स्नोफ्लेक बॉल में डैनी केये ह्यूमनटेरियन अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए यूनीसेफ का धन्यवाद.”

इस समारोह का आयोजन तीन दिसंबर को न्यूयॉर्क में किया जाएगा.

प्रियंका ने कहा कि यूनीसेफ के लिए उनका काम उनके लिए बहुत मायने रखता है.

प्रियंका ने कहा, “दुनिया के सारे बच्चों की तरफ से यूनीसेफ के साथ मेरा काम मेरे लिए सबकुछ है. उनके लिए शांति, आजादी और शिक्षा का अधिकार.”

So humbled. Thank u @UNICEFUSA for honouring me with the Danny Kaye Humanitarian Award at the #UNICEFSnowflake Ball in December! My work with @UNICEF on behalf of all the world’s children means everything to me..Here’s to peace freedom & the right to education #ForEveryChild pic.twitter.com/OZ4Qppc1y4

— PRIYANKA (@priyankachopra) June 12, 2019