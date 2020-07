Also Read - ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होने पर प्रियंका चोपड़ा ने दी मलाला यूसुफजई को इस खास अंदाज़ में शुभकामनाएं

View this post on Instagram

Also Read - लॉकडाउन के बीच प्रियंका चोपड़ा ने किया टी पार्टी का आयोजन, फोटो शेयर कर कही ये बात

Happy Birthday MamaJ ! Thank your for your constant grace and generosity. I’m So glad you are here and we can celebrate you today together. Love you so much. 😘 @mamadjonas ❤️ @nickjonas