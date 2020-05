नई दिल्ली: प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन मीरा चोपड़ा के पिता को यहां पुलिस कॉलोनी में चाकू के बल पर लूट लिया गया. ‘धारा 375’ की अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब यह घटना हुई तब उसके पिता शाम की सैर पर निकले थे. उन्होंने लिखा, “मेरे पिताजी पुलिस कॉलोनी में टहल रहे थे. एक स्कूटर पर 2 लोग आए, चाकू दिखाया और उनका फोन छीन लिया. क्या इस तरह आप दिल्ली के सुरक्षित होने का दावा करते हैं.” Also Read - बिना ब्लाउज की साड़ी तो कभी चटक लाल रंग की पोशाक, प्रियंका चोपड़ा की अदाओं के पीछे हैं ये दो डिजाइनर

उन्होंने एक ट्वीट में एफआईआर नंबर भी साझा किया. उन्होंने लिखा, “एफआईआर नंबर: एनडब्ल्यूडी-एमटी-000568, पीसीआर पुलिस लाइन, मॉडल टाउन के पास राजकुमार रोड पर. क्या आप सीधे संदेश या ईमेल में संपर्क नंबर भेज सकते हैं.” बाद में, मीरा ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए उत्तरी दिल्ली के डीसीपी को धन्यवाद दिया.

Fir no: NWD-MT-000568 at prince road near pcr police line, model town. Can send you the contact number in direct msg or some email. https://t.co/KFmH0vTtFo

उन्होंने कहा, “त्वरित कार्रवाई के लिए डीसीपी उत्तर दिल्ली को धन्यवाद. हमें गर्व महसूस होता है जब हम अपने पुलिस विभाग द्वारा संरक्षित महसूस करते हैं. इससे मतलब नहीं है कि क्या छीना गया है, दरअसल हमारे बुजुर्गों की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है! दिल्ली पुलिस का सम्मान करें.”

Thanks @DcpNorthDelhi for such a quick action. Makes me proud when we feel protected by our police department. Its never abt what has been snatched but protecting our elders is most important! Respect @DelhiPolice https://t.co/KFmH0vTtFo

— meera chopra (@MeerraChopra) May 5, 2020