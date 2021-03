Priyanka-Nick Holi With Family In London See Picture: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) भले ही इन दिनों भारत से दूर हों लेकिन एक्ट्रेस हर खास मौके पर अपने त्योहार को याद करती हैं और लंदन में भी उन्हें मनाती हैं अपने पति निक जोनस (Nick Jonas) और पूरे परिवार के साथ. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपना नया रेस्त्रां खोला है. वहीं होली (Holi 2021) के खास मौके पर प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) ने लंदन में जमकर होली खली हैं. Also Read - Holi Throwback Video: Nick Jonas-Priyanka Chopra ने बच्चों संग खेली थी होली- देखें ये शानदार

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) ने अपने सोशल मीडिया पर होली की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें जोनस परिवार होली के रंगों में रंगा नजर आ रहा है. फोटो में प्रियंका पति निक जोनस और सास-ससुर के साथ नजर आ रही हैं.



वहीं प्रियंका के पति निक ने भी फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने अपने होली पोस्ट में लिखा, ‘मेरे परिवार की ओर से आप सभी के परिवार को होली की शुभकामनाएं.’

इन तस्वीरों में सभी व्हाइट आउटफिट में नजर आ रहे हैं. प्रियंका ने हाथ में गन वाली पिचकारी पकड़ रखी है और काफी मस्ती भरे मूड में नजर आ रही हैं. होली की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, ‘रंगों का त्योहार होली मेरा फेवरिट है. उम्मीद करती हूं कि हम सभी अपनी फैमिली के साथ इस त्योहार को मनाएंगे, मगर घर पर ही.’