Marathi film Well Done Baby-मराठी फिल्म 'वेल डन बेबी' 9 अप्रैल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. मंगलवार को फिल्म का एक मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है. इस फिल्म में पुष्कर जोग, अमृता खानविलकर और वंदना गुप्ते हैं. फिल्म का प्रीमियर गुड़ी पाड़वा स्पेशल के तौर पर होगा. फिल्म को लेकर अमृता कहती हैं, "यह दिल छू लेने वाली फिल्म है. यह एक ऐसी मनोरंजक फिल्म है जो आपको हंसाएगी भी साथ ही साथ आपको भावुक भी कर देगी."

इस फिल्म से निर्देशन में डेब्यू कर रहीं प्रियंका तंवर का कहना है कि उन्हें फिल्म की शूटिंग में बहुत मजा आया. वह बोलीं, "यह मराठी इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का अच्छा अनुभव था. साथ ही यह एक अपरंपरागत आधुनिक समय की कहानी है जिसका परिवार के सभी लोग आनंद ले सकते हैं. मुझे खुशी है कि दर्शक गुड़ी पाड़वा पर यह फिल्म देख सकेंगे."

वहीं पुष्कर जोग ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपने परिजनों के साथ इस फैमिली ड्रामा का वैसे ही आनंद लेगा, जैसा हमने इसे बनाते हुए लिया.”