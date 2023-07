Project K: ‘प्रोजेक्ट के’ से दीपिका पादुकोण का लुक रिवील, इंटेंस अंदाज से लूटी महफिल

Project K First Look Of Deepika Padukone Unveiled: 'प्रोजेक्ट के' के मेकर्स ने फैंस को दीपिका पादुको

Project K First Look Of Deepika Padukone Unveiled: ‘प्रोजेक्ट के’ साल 2024 में रिलीज होने वाली है. वहीं मेकर्स ने इस मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन फिल्म से दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है. मेकर्स ने देर रात दीपिका का ये पोस्टर जारी किया । इसके अलावा टाइम्स स्क्वायर पर ‘प्रोजेक्ट के’ का एक बिलबोर्ड देखा गया. फिल्म में, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पटानी भी अहम रोल प्ले कर रहे हैं. मेकर्स की तरफ से पहले अनाउंस किया गया था कि पोस्टर सोमवार शाम 5 बजे जारी किया जाएगा लेकिन इसमें देरी हुई. हालांकि देर रात फिल्म का पोस्टर जारी कर दीपिका पादुकोण का फिल्म से फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है.

जारी हुआ दीपिका का लुक

वैजयंती मूवीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर ‘प्रोजेक्ट के’ से दीपिका पादुकोण का पहला लुक का पोस्टर जारी किया गया है. पोस्टर में दीपिका पादुकोण का इंटेंस लुक नजर आ रहा है और वे किसी चीज को घूरती हुई नजर आ रही हैं. पोस्टर में दीपिका का आउटफिट कुछ रग्स टाइप नजर आ रहा है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है, “बेहतर कल के लिए एक उम्मीद जगी है. यह प्रोजेक्ट के से दीपिका पादुकोण हैं पहली झलक 20 जुलाई (अमेरिका) और 21 जुलाई (भारत) में.”

कॉन फिल्म फेस्टिवल में दिखेगी फिल्म

नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘प्रोजेक्ट के’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में प्रभास और दीपिका पादुकोण समेत अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. मूवी 20 जुलाई को कॉमिक-कॉन फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारतीय लॉन्च के लिए तैयार है. बीते दिन ‘प्रोजेक्ट के’ का बिलबोर्ड पर प्रदर्शित होने का वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हुआ. वहीं, अब मेकर्स ने फैंस के उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए फिल्म से लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है.

ऐसी होगी फिल्म की कहानी

‘प्रोजेक्ट के’ को हिंदू भगवान विष्णु की भविष्य की पुनर्कल्पना के बारे में एक डायस्टोपियन विज्ञान-फाई फिल्म बताया जा रहा है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नाग अश्विन इसके डायरेक्टर हैं. वहीं, दिशा पटानी भी इस मूवी का हिस्सा है। फिल्म को भारी-भरकम बजट में तैयार किया जा रहा है. ‘प्रोजेक्ट के’ 12 जनवरी 2024 को तेलुगू, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और अंग्रेजी भाषा में पर्दे पर धमाल मचाने आएगी.

