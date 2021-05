Puja Banerjee’s son krishiv giving tough competition to taimur ali khan: बॉलीवुड की दुनिया में स्टार किड्स हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं. बी टाउन की दिग्गज अदाकारा करीना कपूर खान और सैफ अली खान के लाडले तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) छोटी उम्र से ही सुर्ख़ियों में रहे हैं. तैमूर का क्रेज लोगों के बीच अब तक बरक़रार है मगर इन दिनों एक और स्टार किड खूब चर्चे में है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने क्यूटनेस के मामले में तैमूर को कड़ी टक्कर दे दी है. Also Read - करीना कपूर ने शेयर की 'Tom & Jerry' वाली स्पेशल वीडियो, कहा 'जल्द से जल्द लें वैक्सीन'- See Funny Video

हर कोई इसे तैमूर की कम्पटीशन मान रहा है. पूजा का बेटा फिल्हाल महज़ 5 महीने का ही है मगर अभी से इसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है.

बता दें कि पूजा बनर्जी के बेटे का नाम कृशिव हैं और वो बेहद क्यूट हैं. सोशल मीडिया इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है.

ये छोटे उस्ताद फोटो खिंचवाने में भी माहिर माने जाते हैं. कृशिव की हर एक तस्वीर पर फैंस कमेंट्स की बरसात करते रहते हैं.