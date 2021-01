Pulkit Samrat says you can roam without clothes in vanity van-बॉलीवुड अभिनेता पुलकित सम्राट का अपनी वैनिटी वैन के साथ एक भावनात्मक लगाव है. अभिनेता का कहना है कि इस वैन में हंस सकते हैं, रो सकते हैं और डांस कर सकते हैं, यहां तक कि वह वैन के अंदर नग्न भी घूम सकते हैं, क्योंकि वैन के अंदर उन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है. अभिनेता ने बुधवार को अपनी वैनिटी वैन से एक तस्वीर शेयर की. Also Read - साजिद पर एक नहीं 9 एक्ट्रेस ने लगाए Sexual Harassment के आरोप, किसी को कहा टॉप उतारने, किसी को प्राइवेट पार्ट...

शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, “शूट लाइफ. मेरी वैन एक पवित्र जगह है, जहां मैं रो सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, हंस सकता हूं, डांस कर सकता हूं..यहां तक की मैं इसमें नग्न घूम भी सकता हूं, क्योंकि यहां मुझे कोई भी देखने वाला नहीं है. यह सेट पर मेरी जगह है. जहां मैं निर्देशक, निर्माता, लेखक, कोरियोग्राफर, छायाकार, स्पॉट, लाइट मैन, मेरे साथी कलाकार, डांसर, सेटिंग टीम, कॉस्ट्यूम टीम, प्रोडक्शन टीम, सहायकों और कई अन्य आगंतुकों से मिलता हूं.” Also Read - Supreme Court Issued notice to Mirzapur Makers: मुश्किल में 'मिर्जापुर', SC ने जारी किया नोटिस

अभिनेता आगामी फिल्म ‘सुस्वातम खुशामदीद’ की शूटिंग कर रहे हैं. यह फिल्म धीरज कुमार द्वारा निर्देशित है.

पुलकित आने वाले महीनों में ‘फुकरे 3’ और ‘बुलबुल मैरिज हॉल’ में भी दिखाई देंगे.