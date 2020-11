नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना जारी है. सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. किसान आज यहां एक मीटिंग में तय करने वाले हैं कि उनका आंदोलन यहीं से चलेगा या फिर वे दिल्ली सरकार द्वारा मुहैया कराए गए बुराड़ी मैदान की ओर कूच करेंगे. सिंधु बॉर्डर यानी कि दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है. Also Read - Kisan Andolan Latest Update: ‘दिल्ली चलो’ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब से निकले और किसान, 50,000 से ज्यादा बताई जा रही संख्या

ऐसे में देश में चल रहे किसान विरोध के मद्देनजर, कई हस्तियों ने ट्विटर पर अपनी राय जाहिर की है. इस दौरान पंजाब के मशहूर सिंगर औऱ एक्टर दिलजीत दोसांझ, गायक हरभजन मान और ऋचा चड्ढा सहित अन्य ने ट्वीट कर किसानों के विरोध का समर्थन किया. ऋचा चड्ढा से इस आदंलोन को लेकर दो ट्वीट किए हैं. Also Read - Farmer Protest: बुराड़ी मैदान में किसानों के लिए लंगर पानी की व्यवस्था, लेकिन रुकने के लिए टेंट नहीं

Also Read - Kisan Andolan Latest Update: पानी की बौछारों और झड़पों के बाद आखिरकार दिल्ली में दाखिल हुए किसान, केंद्र ने बातचीत के लिए किया आमंत्रित | बड़ी बातें

For those who are wondering what the farmers are protesting, read ⬇️India has been facing an agrarian crisis for the past 2 decades, 12000 farmers commit suicide every year, that’s over 30/day! And yet, this is the biggest protest by people who put food on our plates. https://t.co/Oz5Wl1YUpK

— TheRichaChadha (@RichaChadha) November 27, 2020