Ketan siya Case: 'गाली सुनने का मन है तो सीधा बोल दो'...सिया की तुलना रिया से करना बॉलीवुड डायरेक्टर को पड़ा भारी

केतन अग्रवाल मर्डर केस (Ketan Agarwal Case) में आरोपी सिया गोयल की तुलना रिया चक्रवर्ती से करने पर डायरेक्टर संजय गुप्ता ट्रोल हो गए हैं. यूजर्स बोले- 'गाली सुनने का मन है तो सीधा बोल दो.'

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 2, 2026, 6:14 PM IST
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सिया गोयल की तुलना रिया चक्रवर्ती से करने पर डायरेक्टर संजय गुप्ता ट्रोल
  • केतन मर्डर केस में बॉलीवुड एंट्री: फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता ने केस पर ट्वीट कर नया विवाद खड़ा कर दिया है.
  • सिया की रिया से तुलना: संजय गुप्ता ने आरोपी सिया गोयल के ‘मीडिया ट्रायल’ की तुलना रिया चक्रवर्ती केस से की.
  • डायरेक्टर बुरी तरह ट्रोल: मर्डर केस की आरोपी का पक्ष लेने पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है.
  • यूजर का तीखा कमेंट: ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा- ‘गाली सुनने का मन है तो सीधा बोल दो’.

Ketan siya Case: पुणे के मशहूर बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर केस ने इस वक्त पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. जब से पुलिस जांच में यह खौफनाक खुलासा हुआ है कि केतन को लोहागढ़ किले से उनकी ही मंगेतर सिया गोयल ने धक्का देकर मौत के घाट उतारा, तब से जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, हर कोई सिया को कड़ी से कड़ी सजा देने और केतन के लिए न्याय की मांग कर रहा है. इसी बीच, इस हाई-प्रोफाइल क्रिमिनल केस में अब बॉलीवुड की भी एंट्री हो गई है. जाने-माने फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता आरोपी सिया गोयल के सपोर्ट में कुछ ऐसा बोल गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया है.

संजय गुप्ता ने ट्वीट कर क्या कहा?

‘कांटे’ और ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ जैसी सुपरहिट क्राइम-थ्रिलर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने सीधे तौर पर तो सिया का पक्ष नहीं लिया, लेकिन उसके खिलाफ चल रहे जनता के गुस्से और ‘मीडिया ट्रायल’ पर नाराजगी जाहिर की.

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संजय गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा. ना ही किसी की साइड ले रहा हूं. मैं बस इतना कह रहा हूं कि क्या हम सिया के साथ वो सब करना बंद कर सकते हैं जो हमने रिया चक्रवर्ती के साथ किया था? हम सबने वो तमाशा (सर्कस) देखा था. टीवी पर ही मुकदमा चला दिया गया और सबूत आने से पहले ही फैसला सुना दिया गया. हम कभी कुछ नहीं सीखते.

भड़के लोग, सोशल मीडिया पर लगी क्लास

संजय गुप्ता का यह ट्वीट सामने आते ही नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा. एक बेरहम मर्डर केस की मुख्य आरोपी की तुलना रिया चक्रवर्ती के केस से करना लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुआ. यूजर्स ने डायरेक्टर को आड़े हाथों लेते हुए जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

इसी बीच एक यूजर ने बेहद तीखा कमेंट करते हुए लिखा, गाली सुनने का मन हो रहा है तो सीधा बोल दो, ये उड़ता तीर क्यों लेना चाह रहे हो आप? वहीं एक अन्य यूजर ने उन्हें लताड़ते हुए लिखा, सर, कभी-कभी आप बहस में सबसे बेतुका पक्ष चुन लेते हो. इतनी कोशिश मत करो, आखिर किसकी नजरों में ऊंचा बनना है?

क्या था रिया चक्रवर्ती का मामला?

गौरतलब है कि साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को भारी विरोध और चौतरफा मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा था. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उन्हें ड्रग्स मामले में गिरफ्तार भी किया था. हालांकि, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2025 में कोर्ट से रिया को बड़ी राहत मिली थी.

संजय गुप्ता का इशारा इसी बात की तरफ था कि पुलिस जांच पूरी होने और अदालत का फैसला आने से पहले ही टीवी और सोशल मीडिया पर सिया गोयल को मुजरिम घोषित कर दिया गया है. लेकिन जनता का साफ कहना है कि केतन अग्रवाल की हत्या के जो सबूत और कड़ियां सामने आ रही हैं, वह इस मामले को बेहद गंभीर बनाती हैं. ऐसे में इस क्रिमिनल केस की तुलना किसी और से करना पूरी तरह गलत है. फिलहाल अपने इस विवादित बयान के बाद डायरेक्टर संजय गुप्ता चौतरफा घिर चुके हैं.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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