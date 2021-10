Puneeth Rajkumar Death: कन्नड़ फिल्मों के मशहूर ऐक्टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar heart attack) को हार्ट अटैक आने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था लेकिन 46 वर्षीय पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) को शुक्रवार यानि की आज हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरू के विक्रम हॉस्पिटल ले जाया गया और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांसे ली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें.Also Read - Kannada Superstar Puneeth Rajkumar Dead: 46 साल में दुनिया को अलविदा कह गए कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार Puneeth Rajkumar



सीने में दर्द की शिकायत के बाद लाए गए थे अस्पताल

शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जानकारी सामने आई थी कि कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार एक्टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) को शुक्रवार सीने में दर्द की शिकायत हुई है. जिसके बाद उनको बेंगलुरू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल में उनको हर्ट अटैक होने की बात सामने और उनको आईसीयू में एडमिट किया गया. जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी एक्टर का हाल जाना था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और 46 साल के एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया.



साउथ की इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे पुनीत

पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) मशहूर एक्टर राजकुमार के बेटे हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. साल 1985 में उन्होंने बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नैशनल फिल्म अवॉर्ड जीता था. पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) ने करीब 30 कन्नड़ फिल्मों में काम किया है, जिसमें कई फिल्म सुपरहिट रहीं हैं. पुनीत (Puneeth Rajkumar) अपने फैंस के बीच पावर स्टार और अप्पू के नाम से मशहूर थे.

💔💔💔 One of the kindest and warmest Actors/gentlemen. Praying to the almighty to give Puneeth Sirs family, friends and his ocean of fans the strength to cope with this irreplaceable loss. #RIP #PuneethRajKumar #Gentleman #actor #loss #cannotunderstand #soyoung pic.twitter.com/U8RyOJdFMu

— dulquer salmaan (@dulQuer) October 29, 2021