Puneeth Rajkumar Death Fans Paid Last Respects: पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) ने 46 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा को कह दिया. साउथ के सुपरस्टार पुनीत का निधन (Puneeth Rajkumar Death) हार्ट अटैक आने के कारण हुआ. सीने में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार को उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली थी और तभी से लोग उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं.Also Read - RIP Puneeth Rajukumar: वर्क आउट करते हुए राजकुमार को आया हार्ट अटैक, इन सितारों की भी ऐसे ही गई थी जान

फैंस कर रहे हैं अपने स्टार के दर्शन

पुनीत राजकुमार के निधन (Puneeth Rajkumar Passes away) की जानकारी के बाद अब फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे हैं. फैंस और परिजनों के दर्शन के लिए पुनीत का पार्थिव शरीर, निधन के बाद बेंगलुरु के कांतीरवा स्टेडियम में रखा गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने एक्टर के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की. भीड़ को काबू करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है. Also Read - Top Entertainment News: आर्यन खान कुछ देर बाद होंगे रिहा, नहीं रहे मशहूर एक्टर यूसुफ हुसैन

#WATCH Fans in large numbers pay last respects to #PuneethRajkumar at Kanteerava Stadium in Bengaluru pic.twitter.com/XDMszFWc36

