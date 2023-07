Surinder Shinda Passes Away: पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा का निधन, लुधियाना में ली अंतिम सांस

Surinder Shinda Passes Away: प्रसिद्ध पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा का बुधवार सुबह निधन हो गया, पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से इलाज करवा रहे थे. सुरिंदर काफी समय से बीमार थे और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे. वहीं सिंगर की मौत से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. तमाम सेलेब्स और फैंस सुरिंदर शिंदा को याद कर उन्हें सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजली दे रहे हैं. बता दें गायक 64 वर्ष के थे और उन्होंने सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में अंतिम सांस ली है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरिंदर शिंदा ने DMC अस्पताल में निधन हो गया. लुधियाना के इस अस्पताल में सुबह 7.30 उन्होंने आखिरी सांसे लीं. वह पिछले 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, उनका लगातार इलाज चल रहा था. मगर तबीयत में सुधार नहीं आया और डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर भी शिफ्ट किया। मगर सिंगर की जान न बच सकी. करीब 14 दिन पहले ही सुरिंदर शिंदा के बेटे ने उनका हेल्थ अपडेट दिया था, सिंगर को लेकर अफवाह उड़ी थी कि उनका निधन हो गया है. मगर बेटे मनिंदर शिंदा ने बताया कि ये सब झूठी खबरें .