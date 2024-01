Hindi Entertainment Hindi

Pushpa 2 The Rule Allu Arjun Film Countdown Begin 200 Days Left See New Poster

Pushpa 2 The rule: पुष्पा 2 का काउंटडाइन शुरु, बस बचे हैं 200 दिन- पोस्टर हुआ रिलीज

Pushpa 2 The Rule Grand Release Worldwide: अल्लू अर्जुन स्टारर 'पुष्पा 2: द रूल' साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म इस साल पर्दे पर आने वाली है.

Pushpa 2 The Rule Grand Release Worldwide: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म पुष्पा (Pushpa) का सीक्वल ‘पुष्पा 2: द रूल’ (Pushpa 2 The rule) इसी साल पर्दे पर आने वाली है. Pushpa 2 The rule साल 2024 में आए गी और इसे इसी साल 15 अगस्त को पर्दे पर जारी किए जाएगा. ऐसे में मेकर्स लगातार इसकी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं. ऐसे में अब पुष्पा 2 का काउंटडाउन मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर करके शुरु किया है. अल्लू की इस फिल्म का पोस्टर सामने आ चुका है और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस की दहाड़ अभी से सुनाई देने लगी है.

200 दिन बाद आएगा पुष्पा राज

अल्लू अर्जुन स्टारर ‘पुष्पा 2: द रूल’ साल 2024 की सबसे धमाकेदार फिल्म होने वाली है और ये फिल्म 15 अगस्त को 2024 को पर्दे पर आएगी. ऐसे में अब फिल्म मेकर ने डिजिटल प्लैटफॉर्म पर फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए सिनेमा की रिलीज डेट से पर्दा उठाय़ा है. पोस्ट शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा है’200 डेज टू गो’ यानी इसकी रिलीज में अब सिर्फ 200 दिन बचे हैं.

अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी

‘पुष्पा 2’ में अभी 200 दिन बचे हैं और इसपर लगातार काम चल रहा है और फैंस को उम्मीद है कि 2024 की ये फिल्म सबसे हिट साबित होगी. इस फिल्म को लेकर उम्मीद पहले से ही काफी जबरदस्त है और दर्शकों के बीच ‘पुष्पा’ के बाद से ही इसकी चर्चा हो रही है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अल्लू अर्जुन मास्टर फिल्ममेकर सुकुमार द्वारा निर्देशित इस सीक्वल में रूल करने के लिए लौट आए हैं. फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली हैं.

200 दिन बाद आएग फिल्म

पुष्पा 2 का फर्स्ट पोस्टर मेकर्स ने साउथ सुपरस्टार के जन्मदिन पर शेयर किया था और अब आने में 200 दिन बचे हैं, ऐसे में हर कोई इसकी एख झलक पाने के लिए बेताब हो राह है. पुष्पा 2 के मेकर्स ने दावा किया था कि भारतीय सिनेमा की किसी फिल्म के पोस्टर पर सबसे ज्यादा लाइक आने का रिकॉर्ड बन गया है. अब 200 दिन बाद फिल्म बड़े पर्दे पर आने वाली है.