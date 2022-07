Pushpa 2 Vijay Sethupathi Look: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने जब से ‘पुष्पा… पुष्पराज’ का किरदार निभाया है पूरे देश पर ‘पुष्पा फीवर’ सिर चढ़कर बोल रहा है. ऐसे में फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर लोगों को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच खबर आई है कि इस बार ‘पुष्पा’ को टक्कर देने के लिए विलेन के रूप में साउथ का एक धांसू स्टार की एंट्री हो चुकी है. आपको बता दें कि पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदानाकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया. वहीं अब इस कपल की शादी के बाद की कहानी ‘पुष्पा 2’ में दिखने वाली है, इसलिए लोगों को अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि फिल्म में तमिल स्टार विजय सेतुपति की धांसू एंट्री हो गई है. विजय सेतुपति ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर और विक्रम के जरिए दर्शकों के बीच अपनी पैठ गहरी कर चुके हैं. विजय सेतुपति की पॉपुलैरिटी हिंदी बेल्ट के सिने दर्शकों में फैल चुकी है, यही वजह है कि तमिल स्टार को कई फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं.Also Read - Pushpa 2 में क्या मर जाएगी श्रीवल्ली? डायरेक्टर को तोड़नी पड़ी चुप्पी

इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं. फिल्म के अगले भाग के लिए हैदराबाद के जुबली हिल्स में ऑडिशन चल रहे . अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हीं ऑडिशन में विलेन के किरदार के लिए मेकर्स ने दूसरे भाग में विजय सेतुपति (Vijay Sethuptahi) को चुना है, तो जब देखना ये होगा कि 'पुष्पा' इस फिल्म में भी झुकेगा या नहीं?

As per media reports @VijaySethuOffl will play the main antagonist pitched against @alluarjun in #Sukumar’s #Pushpa sequel! #FahadhFaasil ‘s powerful police officer character will still be part of the multi-starrer.@MythriOfficial @alluarjun @VijaySethuOffl pic.twitter.com/6GMqPOgBrV

— RjD Editz (@rjdvonline) July 5, 2022