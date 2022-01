Pushpa Actress Rashmika Mandanna Looks Gorgeous in Blue lehanga:साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ( Rashmika Mandanna) ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा (Pushpa: The Rise) की सफलता एन्जॉय कर रही हैं. उनकी फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर चढ़कर बोल रहे हैं. हाल ही में रश्मिका ने नीले रंग के लहंगे में एक फोटोशूट कराया है जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इस लहंगे को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है. इसमें गोल्डन कलर के धागे से कढ़ाई की गई है. लहंगे की चोली और दुपट्टा भी पूरी तरह गोल्डन कढ़ाई से भरा हुआ है.Also Read - Happy Birthday Preity Zinta: कभी साबुन के विज्ञापन में काम करती थी प्रीति जिंटा, पहली फिल्म में 20 मिनट का था रोल

हल्का मेकअप. कानों में झुमकियां और होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लोगों को रश्मिका का दीवाना बना रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

बता दें, रश्मिका की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. इसके अलावा, हम उन्हें नेशनल क्रश के तौर पर भी जानते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

साउथ की ये टॉप एक्ट्रेस अपनी कई फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. पुष्पा फिल्म के बाद रश्मिका इतनी हाईलाइट हो चुकी हैं कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तो वायरल हो जाती है.