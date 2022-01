Pushpa is Doing Crazy Business at Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त जिस फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) फिल्म ना केवल दक्षिण भारतीय भाषाओं में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है बल्कि हिन्दी वर्जन ने भी कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के दर्शक फिल्म को इस तरह हाथों हाथ लेंगे खुद अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, हाल ही में उन्होंने इसे खुद माना कि वह फिल्म को लेकर आश्वस्त थे लेकिन इतना प्यार मिलेगा यह नहीं जानते थे. वहीं ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये जानकारी दी गई है कि पुष्पा (Pushpa: The Rise) 2021 की भारत की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ की कमाई कर ली है. इस फिल्म ने पूरे देश में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 200 करोड़ की कमाई की है.Also Read - फिटनेस के मामले में Katrina Kaif से 10 कदम आगे हैं उनके ससुर, वर्कआउट करते देख हो जाएंगे दंग

पुष्पा ने पहले हफ्ते में करीब 166 करोड़ की कमाई पूरे भारत मे की थी. इसके बाद से पुष्पा को स्पाइडर मैन के साथ '83' टक्कर देने बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 300 करोड़ की कमाई कर ली है. इसने ना सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी सरप्राइज करने वाली परफॉर्मेंस दी है. इस फिल्म ने हिंदी में करीब 56.69 करोड़ की कमाई की है. अब ये बहुत तेजी से 75 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंच रही है. इसकी कमाई में हर दिन बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है.

#Pushpa is SENSATIONAL… Despite restrictions, #PushpaHindi *Day 16* records its *highest single day* number… Trending is an eye opener, a case study… Speeding towards ₹ 75 cr… Power of SOLID CONTENT… [Week 3] Fri 3.50 cr, Sat 6.10 cr. Total: ₹ 56.69 cr. #India biz. pic.twitter.com/XVcAoKouEq — taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2022



ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 'पुष्पा' सेंसेशनल है. अपने 16वें दिन सबसे ज्यादा कमाई की. इसके पहले उसने हिंदी में एक दिन में इतनी कमाई नहीं की थी. इसकी शुरुआत ही बहुत धीमी हुई थी क्योंकि इसे हिंदी में बहुत कम स्क्रीन मिले थे. सॉलिड कंटेंट की पॉवर की वजह से पुष्पा ने अपने तीसरे हफ्ते की पहली शुक्रवार को 3.50 करोड़ और दूसरे दिन शनिवार को 6.10 करोड़ की कमाई करके कुल 56.69 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. उन्होंने नए भी कहा कि उम्मीद है इस जल्दी ही 75 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाएगी. अल्लू अर्जुन भी इस कमाई से बहुत खुश हैं