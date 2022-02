Pushpa Star Allu Arjun Beat Rajinikanth And Chiranjeevi on Twitter: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर फिल्म पुष्पा ( Pushpa: The Rise) ने देशभर में धमाल मचा दिया है. फिल्म के गाने और डायलॉग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहे हैं. मूवी की एक-एक चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई है. यही वजह है कि कोरोना काल में भी ‘पुष्पा’ (Pushpa Film) फिल्म से कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ है. अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर इस फिल्म ने देश भर में खूब कमाई की है. हिंदी बेल्ट में भी पुष्पा फिल्म ने छप्परफाड़ परफॉर्म किया है. रिलीज के इतने दिनों के बाद भी पुष्पा लाइमलाइट में है. इसी बीच अल्लू ने सोशल मीडिया पर भी एक कमाल किया है.Also Read - Twitter यूजर्स के लिए बड़ी खबर! अब लंबी पोस्ट लिखना होगा आसान, कंपनी लेकर आ रही है नया फीचर

अल्लू अर्जुन के ट्विटर (Allu Arjun Twitter Followers) पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. यही नहीं अल्लू ने साउथ सुपरस्टार थलाइवी रजनीकांत (Rajinikanth) को भी पीछे छोड़ दिया है.

Thank You for all the love . Humbled . Gratitude forever 🖤 pic.twitter.com/a9pP6oLxPH — Allu Arjun (@alluarjun) January 14, 2022

बता दें, रजनीकांत के 6.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और चिरंजीवी के 1.2 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हैं.

पुष्पा फिल्म ने मुश्किल वक़्त में भी ताबड़तोड़ कमाई की है. अगर हम ओवरसीज कलेक्शन और लोकल कलेक्शन को मिला दें तो अब तक इस फिल्म ने 354 करोड़ की कमाई की है.

कहा जा रहा है कि साल 2021 की ये हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है. अब इस फिल्म को चाहने वाले लोग इसके दूसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं. अल्लू अर्जुन और रश्मिका ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया है.