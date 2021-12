Pushpa Trailer Out: साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ का नाटकीय ट्रेलर रिलीज (Pushpa Trailer Release) हो गया है. इस एक्शन ड्रामा फिल्म को लेकर काफी वक़्त से चर्चाएं हो रही हैं मगर ट्रेलर को देखकर लोग अब पूरी फिल्म देखने के इंतज़ार में लग गए हैं. अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा’ का थिएट्रिकल ट्रेलर (Pushpa Trailer Out) इस बात की एक झलक देता है कि निर्माताओं ने सिनेमाघरों में दर्शकों को बुलाने के लिए क्या तैयार किया है. शानदार दृश्यों के साथ शुरुआत करते हुए, निर्माता फिल्म (Pushpa: The Rise) की पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हैं. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के सुदूर हिस्सों में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित, ‘पुष्पा’ ट्रेलर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को पुष्पा राज के रूप में पेश करता है. अन्य पात्रों की स्थापना के साथ, निर्माता रिलीज के आसपास की प्रत्याशा को बढ़ा देते हैं. अल्लू अर्जुन द्वारा कुछ वन-लाइनर्स की सराहना की जा रही है, “क्या आप मेरे नाम पुष्पा का अर्थ फूल नहीं हैं? यह आग है !”, अर्जुन का संवाद तेलुगु में है.Also Read - Allu Arjun ने बुर्ज खलीफा में मनाया बेटी अरहा का जन्मदिन, केक कटिंग का Inside Video हुआ Viral



ट्रेलर में वन-आधारित एक्शन शॉट्स दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ते हैं. जबकि सभी अभिनेताओं ने अत्यधिक रूपांतरित भूमिकाएँ निभाई हैं, देहाती सेट-अप देशी अपील करता है. ‘पुष्पा’ 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. तेलुगु फिल्म निर्माता सुकुमार द्वारा निर्देशित, गाने और संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है. ‘पुष्पा’ अल्लू अर्जुन की पहली अखिल भारतीय फिल्म भी है, क्योंकि यह देश भर में कई भाषाओं में रिलीज हो रही है. Also Read - Samantha Ruth Prabhu ने 'पुष्पा' में आइटम सॉन्ग के लिए चार्ज की इतनी मोटी रकम, Rashmika Mandanna तो अब...

रश्मिका मंदाना महिला प्रधान भूमिका निभाती हैं, जबकि अजय घोष, सुनील वर्मा, अनसूया भारद्वाज महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं. मलयालम स्टार फहद फासिल फिल्म में खलनायकों के रूप में दिखाई देते हैं.

इनपुट-आईएएनएस