Pushpa watched Adivi Sesh film Major: टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए अदिवी सेष और उनकी 'मेजर' (Major) टीम को शानदार फिल्म बनाने के लिए बधाई दी. 'मेजर' को अच्छी समीक्षा मिली है, जिससे यह हाल ही में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से एक बन गई है. अल्लू अर्जुन ने ट्वीट में लिखा है, "मेजर फिल्म की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई. दिल को छू लेने वाली फिल्म है. मैन ऑफ द शो अदिवी सेष ने एक बार फिर अपना जादू बिखेरा है. निर्देशक शशि टिक्का (Shashi Tikka) का बेहतरीन काम दिख रहा है. खूबसूरती से गढ़ी गई है. दर्शकों को ऐसा हृदयस्पर्शी अनुभव देने के लिए महेश बाबू को बहुत-बहुत बधाई और मेरा व्यक्तिगत सम्मान. मेजर : एक कहानी जो हर भारतीय के दिल को छू गई है."

Big congratulations to the entire team of #MajorTheFilm. A very heart touching film . Man of the show @AdiviSesh does his magic once again. Impactful support by @prakashraaj ji , Revathi , @saieemmanjrekar, #SobhitaDhulipala & all artists . Mind blowing Bsm by @SricharanPakala

— Allu Arjun (@alluarjun) June 4, 2022