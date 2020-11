Pyar ka Punchnama actress Rumana Mola now will seen in Ekta kapoor dev dd web series- रूमाना मोला जो हाल ही में वर्जिन भानुप्रिया में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और गौतम गुलाटी के साथ दिखाई दी वह अपनी आगामी वेबसीरीज देव DD 2 में नज़र आने वाली है. Also Read - जैकलीन फर्नांडिस ने टॉपलेस फोटो शेयर कर दिखाया ये हुस्न ये शबाब, आज मयखाने जाए बिना कई बहके होंगे

रूमाना मोला , थ्रिलर के एक व्यस्त शेड्यूल के बाद पालघर से वापस आ गई है और उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह प्रक्रिया लंबी और व्यस्त रही है. मैं वास्तव में यह देखकर आश्चर्य थी कि इस शो और इसके पैमाने में कितना दम है. और मुझे यह देखकर वास्तव में खुशी हुई यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरती गई कि हर कोई सुरक्षित हो. Also Read - सिदार्थ शुक्ला-शहनाज गिल के गाने Shona Shona ने मचाया तहलका, एक्ट्रेस के बदन पर कमेंट करते नज़र आया दीवाना

एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस, देव डीडी 2 में रूमाना राधा की भूमिका में नज़र आयी, जिसमें वो एक स्वतंत्र, उत्साही और शक्तिशाली लड़की है, जिसमें उसकी कामुकता के बारे में कोई योग्यता नहीं है और ये सीजन चांदनी के साथ उसके रिश्ते, के इर्द-गिर्द घूमता है.

प्यार का पंचनामा 2 में एक बेहतर प्रदर्शन देने के बाद, मोला निश्चित रूप से एक अच्छी स्क्रीन उपस्थिति के साथ एक छाप छोड़ देगी.

वर्कफ्रंट पर, रुमाना की झोली में वास्तव में कुछ रोमांचक प्रोजेक्ट्स हैं. वह अखिलेश जायसवाल के निर्देशन में बनी फिल्म “हाउ टू किल योर हसबैंड” में सह-कलाकार अहाना कुमरा और विक्रम कोचर के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.