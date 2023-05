Jr NTR की ये अच्छाइयां उन्हें बनाती है 'Man Of Masses', 7 साल की उम्र में शुरू कर दी थी फिल्मों में एक्टिंग

Jr NTR Birthday : साउथ के सुपरस्टार एक्टर जूनियर एनटीआर लाखों दिलों की धड़कन बन गए हैं, सिर्फ भारत के एक हिस्से में नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में अब उनकी फैन फॉलोइंग है. जूनियर एनटीआर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक है, जो आज यानी 20 मई को अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. बर्थडे से ठीक एक दिन पहले जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म एनटीआर 30 के नाम से जाना जाता था, उसके टाइटल का ऐलान कर दिया गया है. जाह्नवी कपूर और जूनियर एनटीआर स्टारर इस फिल्म का नाम ‘देवरा’ (Devara) होगा. जूनियर एनटीआर ने खुद अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है.

एक तरफ जहां फैंस उनके पोस्टर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री और चाहने वाले जूनियर एनटीआर को बर्थडे विश करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं. जूनियर एनटीआर का जन्म 20 मई, 1983 को हैदराबाद में हुआ था. उन्हें ‘मैन ऑफ मासेस’ कहा जाता है, जिसकी एक खास वजह है. ‘RRR’ को मिली सक्सेस के बाद से जूनियर एनटीआर दुनियाभर में सबसे चहेते एक्टर बन गए हैं. वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी हैं. दोस्ती हो, गैंगस्टर हो, आशिक हो या फ्रीडम फाइटर, जूनियर एनटीआर ने अपने हर किरदार के साथ न्याय किया है.