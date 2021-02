Qubool Hai 2.0 Teaser Out Karan Singh Grover Surbhi Jyoti will win your heart- जी5 ने हाल ही में दर्शकों को अपने आगामी मूल रोमांटिक ड्रामा ‘कुबूल है 2.0’ से परिचय कराया था. जिसके बाद फैंस ये लव स्टोरी देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. प्लेटफॉर्म शो के माध्यम से कहानियों की एक नई दुनिया स्थापित कर रहा है, जिसमें जी टीवी के प्रतिष्ठित शो ‘कुबूल है’ के मूल्य और लोकाचार को बरकरार रखा गया है. जी5 द्वारा एक डिजिटल स्पिन-ऑफ के लिए जी टीवी के सबसे प्रतिष्ठित शो को एक नए अवतार में ओटीटी पर रिलीज करने की पहल को प्रशंसकों द्वारा खूब सरहाया और पसंद किया गया है. Also Read - Anita Hassanandani की डिलीवरी की बाद की तस्वीरें वायरल, 8 साल बाद हुआ बेटे का जन्म, नाम रखा रवि

टीजर रिलीज पर, करण सिंह ग्रोवर उर्फ असद ने व्यक्त किया, “जोया और असद को एक साथ स्क्रीन पर वापस देखने के लिए प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं. प्रतिक्रिया बेहद उम्दा रही है. इंतजार अब खत्म हो गया है और मैं सुपर एक्साइटेड हूं कि हमने टीजर रिलीज कर दिया है. वेब सीरीज में रोमांस मुख्य आधार होगा, जिसे खूबसूरत लोकेशन्स पर फिल्माया गया है.

इस टीवी शो ने स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया था और अब, वेब श्रृंखला यहां नई चुनौतियों के साथ तैयार है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक टीजर की झलक का आनंद लेंगे. साथ ही, ‘कुबूल है 2.0’ को अपनी प्रीमियर डेट मिल गई है. मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी डेट को ब्लॉक कर लें और इसे 12 मार्च को केवल जी5 पर जरूर देखें.”

सुरभि ज्योति उर्फ जोया ने कहा, “असद और जोया को पिछले कुछ सालों में दर्शकों से बहुत प्यार मिला है और मुझे उम्मीद है कि इस प्यार ने अधिक बढ़ोतरी होगी. एक चैप्टर को वेब श्रृंखला के साथ देखना वास्तव में उत्साहित और रोमांचक है. हमने प्रीमियर की तारीख 12 मार्च 2021 की भी घोषणा भी कर दी है. मुझे उम्मीद है कि सभी को टीजर देखने में मजा आएगा.”

अंकुश मोहला और ग्लेन बैरेटो द्वारा निर्देशित सीरीज में असद और जोया नए अवतार में नजर आएंगे. इसमें करन सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति की ओरिजनल जोड़ी एक बार फिर दर्शकों से मुखातिब होगी. इसमें निर्णायक भूमिकाओं में आरिफ जकारिया और मंदिरा बेदी दिखाई देंगी.