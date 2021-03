Qubool Hai 2.0 Trailer See Surbhi Jyoti And Karan Singh Grover Chemistry: कुबूल है 2.0 (Qubool Hai 2.0) पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है. करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) और सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) एक बार फिर से असद (Asad) और जोया (Zoya) बनकर वापस आ गए हैं. ऐसे में टीज़र और पोस्टर्स के बाद, वेब सीरीज़ का शानदार ट्रेलर आज जारी कर दिया गया है. इस शो का प्रीमियर ज़ी 5 प्रीमियम (Zee 5) पर 12 मार्च को होगा. पहले सीज़न की तरह, असद (Asad) और ज़ोया (Zoya) का एक-दूसरे के लिए प्यार अभी भी बरकरार है. Also Read - Aapki Nazron Ne Samjha एक्ट्रेस Richa Rathore शूट से पहले इस बात से हो गई थीं नर्वस, जानिए क्या है पूरी कहानी

छोटे पर्दे के इस फेमस शो को फैंस के बीच खूब पसंद किया गया था.कुबूल है के पहले सीजन में सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) जोया और करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) असद के रोल में नजर आए थे. अब इस शो दूसर सीजन भी मजेदार होने वाला है और वीडियो देखकर ये पता चलता है.

YouTube पर ट्रेलर साझा करते हुए, Zee5 ने लिखा, “असद और ज़ोया अधिक रोमांस, ड्रामा और एक्शन के साथ वापस आ गए हैं. सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर अभिनीत लोकप्रिय टेलीविज़न शो के डिजिटल सीक्वल क़ुबूल है 2.0 का ट्रेलर देखें.”