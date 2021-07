Qubool Hai Actress Surbhi Jyoti Turns the heat Up in sultry pictures: टेलीविजन की इच्छाधारी नागिन यानी सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक्स के चलते काफी पॉपुलर हैं. सुरभि (Surbhi Jyoti) का नाम टीवी की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है. सुरभि ज्योति सोशल मीडिया पर अकसर अपनी फोटो और वीडियो शेयर करती हैं, जिसे फैन्स पसंद भी करते हैं. हाल ही में सुरभि ज्योति ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर से फैंस अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे हैं. Also Read - रेत में लिपटी Surbhi Jyoti बिकिनी पहन कर खेल रही हैं वॉलीबॉल, तस्वीरें देखकर आहें भर रहे हैं फैंस

इन तस्वीरों में सुरभि (Surbhi Jyoti) ने ब्लैक रंग की ब्रालेट पहनी हुई है, जिसमें लेस कट वर्क है और साथ ही उन्होंने इसे वेस्ट जींस के साथ कैरी किया हुआ है. सुरभि (Surbhi Jyoti) ने अपनी जींस के बटन खुले हुए रखे हैं और सुरभि (Surbhi Jyoti) के बाल हवा में लहरा रहे हैं और वो अपने लुक से हर किसी को घायल कर रही हैं.

सुरभि (Surbhi Jyoti) की तस्वीरें पूरी ब्लैक एंड वाइट मोड में ली हुई है जिसमें वो बेहद हॉट और सेक्सी लग रही हैं. एक्ट्रेस ने तीन अलग-अलग तरह की तस्वीरें शेयर की है जिसमें उनका लुक बेहद बोल्ड नजर आ रहा है. बता दें कि सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) ‘नागिन’ सीरियल से पहले ‘कुबूल है’, ‘तन्हाइयां’, ‘कोई लौट के आया है’ में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा वे कई वेब शोज भी कर चुकी हैं.