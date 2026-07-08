Queen 2 Controversy: सिनेमाघरों से पहले कोर्ट पहुंची कंगना रनौत की फिल्म, 250 करोड़ के मामले में फंसा है पेंच!

Queen 2 Controversy: कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म क्वीन 2 रिलीज़ से पहले ही विवादों में आ गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Updated: July 8, 2026, 11:27 AM IST
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Queen 2 Controversy, Kangana Ranaut (Photo credit- pinterest

Queen 2 Controversy: कंगना रनौत की आने वाली फिल्म क्वीन अभी सिनेमाघरों तक भी नहीं पहुंची, लेकिन उससे पहले ही ये अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई है. एचटी में छपी खबर के मुताबिक Phantom Studios ने JioStar के खिलाफ 250 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया है. कंपनी का आरोप है कि कंगना की ‘Queen 2’ को उनकी अनुमति के बिना बनाया जा रहा है और यह उनकी (आईपी) के अधिकारों का उल्लंघन है.

आखिर विवाद की जड़ क्या है?

साल 2014 में आई Queen कंगना रनौत के करियर की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है. इस फिल्म का निर्माण Phantom Films ने किया था. अब कंपनी का दावा है कि फिल्म से जुड़े अगले पार्ट और उससे जुड़े अधिकार उनके पास हैं. भविष्य में अगर इसका कोई सीक्वल या प्रीक्वल बनाया जाता है, तो दोनों पक्षों का उस पर 50% अधिकार होगा. ऐसे में उसकी मंजूरी के बिना Queen 2 नाम से फिल्म बनाना नियमों के खिलाफ है. इसी आधार पर अदालत में याचिका दाखिल की गई है.

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JioStar ने क्या कहा?

विवाद बढ़ने के बाद JioStar ने भी अपना पक्ष रखा. कंपनी का कहना है कि Queen 2 किसी भी तरह से 2014 की फिल्म का अगला भाग नहीं है. उनके मुताबिक ये एक बिल्कुल नई और डिफरेंट कहानी बेस्ड है. जिसका पुरानी फिल्म की कहानी और पात्रों से कोई संबंध नहीं हैं. कंपनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है.

क्यों हुआ विवाद?

साल 2013 में क्वीन का पहला पार्ट रिलीज किया गया था. उस दौरान इस फिल्म का निर्माण फैंटम स्टूडियोज फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा किया गया था. अब विकास बहल के निर्देशन में बनने वाली क्वीन 2 का निर्माण जियो स्टार प्रोडक्शन हाउस कर रहा है. इस वजह से दोनों में विवाद हुआ है.

फिल्म की रिलीज पर क्या असर पड़ सकता है?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस विवाद का फिल्म की रिलीज पर क्या असर पड़ेगा. यदि अदालत किसी तरह का अंतरिम आदेश देती है तो फिल्म की रिलीज या प्रचार पर असर पड़ सकता है. वहीं अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से समाधान निकालते हैं तो विवाद अदालत से बाहर भी सुलझ सकता है. अभी इस मामले पर अंतिम फैसला आना बाकी है.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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