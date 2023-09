R Madhavan बने FTII ने नए अध्यक्ष, नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद शेखर कपूर को किया रिप्लेस

बॉलीवुड एक्टर आर माधवन (R Madhavan) ने हाल ही में अपनी फिल्म ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ (Rocketry: The Nambi Effect) के लिए हाल ही में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड जीता. आर माधवन और उनके फैंस अभी इस खुशी के एंजॉय कर ही रहे थे कि अब एक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई है. नेशनल अवॉर्ड जीतने कुछ दिन बाद अब आर माधवन को अब भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. आर माधवन से पहले इस पोस्ट पर फिल्म मेकर शेखर कपूर कार्यभार संभालते थे, 30 सितंबर, 2020 से अध्यक्ष थे. आर माधवन ने ट्वीट (अब X) कर अपने फैंस को FTII का प्रमुख बनने की खुश खबरी दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार शाम एक्स पर ऐलान किया कि आर माधवन को FTII का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

अनुराग ठाकुर ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘FTII के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित होने पर आर माधवन को हार्दिक बधाई. मुझे यकीन है कि आपका लंबा अनुभव और मजबूत नैतिकता इस संस्थान को समृद्ध करेगी, सकारात्मक बदलाव लाएगी और इसे उच्च स्तर पर ले जाएगी. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.’ आर माधवन ने भी अनुराग के ट्वीट को रीपोस्ट किया और एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, ‘सम्मान और शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर. मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा’. एफटीआईआई के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने भी दो ट्वीट दोबारा पोस्ट किया.