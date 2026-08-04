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'मेरी सबसे महंगी खरीदारी'... करोड़ों कमाने वाले आर माधवन ने अपने बैंक बैलेंस को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात, एक्टर का वायरल खुलासा

R Madhavan Expensive Purchase: एक्टर आर माधवन ने अपनी सबसे महंगी खरीदारी और बैंक बैलेंस को लेकर एक बड़ी बात कही है, जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.

Written by: Ritika
Published: August 4, 2026, 4:21 PM IST
'मेरी सबसे महंगी खरीदारी'... करोड़ों कमाने वाले आर माधवन ने अपने बैंक बैलेंस को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात, एक्टर का वायरल खुलासा

R Madhavan Expensive Purchase: साउथ और बॉलीवुड के दमदार अभिनेता आर. माधवन हमेशा से ही अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में छाए रहते हैं. फैंस उनकी फिल्मों को देखना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि उनका एक ऐसा बयान है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आपको बता दें उन्होने एक बड़ा खुलासा किया है कि दुबई में बसने के बाद अपने जीवन की सबसे महंगी खरीदारी उन्होने की है. , जो अब तक की उनकी सबसे महंगी संपत्ति है और साथ ही साथ उन्होने अपने बैंक बैलेंस को लेकर भी काफी बड़ी बात कही है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या है, तो आपको इस खबर में बताते हैं आइए जान लीजिए.

आर. माधवन की क्या है सबसे महंगी खरीदारी?

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हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में आर. माधवन ने अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल चीजों को लेकर काफी ज्यादा खुलासे किए हैं. उन्होने बताया है कि तक की उनकी सबसे महंगी खरीदारी एक यॉट है, जिसे खरीदना उनके लिए एक बड़ा फैसला था. उन्होंने 40 फुट की नौका खरीदी है, जो अब तक की उनकी सबसे महंगी संपत्ति है. उन्होने ये भी कहा है कि इस खरीदारी से उन्हें कप्तान का लाइसेंस मिल गया है जिसका सपना वो काफी समय से देखते थे. समुद्र और नौकायन से काफी ज्यादा प्यार है. यह एक ऐसा खर्च था, जिसे करने से पहले उन्होंने काफी ज्यादा सोचना भी पड़ा था.

बैंक बैलेंस को लेकर क्या कहा?

आपको बता दें उन्होने बैंक बैलेंस को लेकर भी काफी बड़ी बात कहीं हैं, जिसको सुनने के बाद लोग काफी ज्यादा चौंक भी गए हैं. उन्होंने कहा कि वह आज भी अपने बैंक बैलेंस को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं. उन्होंने कहा, मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं इसे कितनी बारीकी से देख सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका क्या आगे जाकर नतीजा होने वाला है, मुझे अपने पास रखे हुए पैसे का मोटा-मोटा अंदाजा ही है. आज काम है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता. फिजूल खर्च करने से बचते हैं. आपको बता दें आर. माधवन अपनी नौका को एक छोटी पारिवारिक नाव बताते हुए उस पर कहते हैं कि मैं हर नए साल को अपने सीखे चीजों से हमेशा यादगार बनाना चाहता हूं और ये मेरा सबसे बड़ा सपना भी है. रणवीर अल्लाहबादिया के साथ एक इंटरव्यू में आर माधवन ने कहा है कि ये यॉट उनकी अब तक की सबसे महंगी खरीदारी है, जिनको वो अब काफी ज्यादा पसंद करते हैं. माधवन की कहीं ये बातें अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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