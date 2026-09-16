EnglishHindi

शाहरुख से पहले 'स्वदेश' के लिए आर माधवन ने दिया था ऑडिशन, राइटर बोले 'क्या गजब की एक्टिंग थी!'

R Madhavan Swades Audition: आमिर खान के लीड रोल से हटने के बाद, आर. माधवन ने 'स्वदेश' के लिए ज़बरदस्त ऑडिशन दिया था, हालांकि उन्हें ये फिल्म मिली नहीं थी.

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 16, 2026, 1:24 PM IST
शाहरुख से पहले 'स्वदेश' के लिए आर माधवन ने दिया था ऑडिशन, राइटर बोले 'क्या गजब की एक्टिंग थी!'

R Madhavan Swades Audition: स्वदेश’ शाहरुख खान की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है, लेकिन इसकी कास्टिंग के दौरान मोहन भार्गव का किरदार किसी और को भी मिल सकता था. राइटर और एक्टर अमीन हाजी ने बताया है कि आशुतोष गोवारिकर की इस फिल्म के लिए शुरू में आमिर खान को सोचा गया था, जबकि ऋतिक रोशन ने इसकी कहानी सुनी थी और आर. माधवन ने तो इस रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था. हालांकि इस किरदार ने शाहरुख खान को चुना और ये किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है. भले ही इसने बॉक्स ऑफिस पर कम कमाई की हो लेकिन लोग आज भी इस सादगी भरी फिल्म को देखना बेहद पसंद करते हैं.

आमिर खान के साथ बनने वाली थी स्वेदश

और पढ़ें: Shaitaan Trailer Out: अजय देवगन पर शैतान ने किया वॉर, शैतानी शक्तियां देख खड़े होंगे रोंगटे

हाजी, जिन्होंने ‘लगान’ में बाघा का किरदार निभाया था और बाद में ‘स्वदेश’ की राइटिंग टीम का हिस्सा बने, उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में फिल्म के शुरुआती डेवलपमेंट के बारे में बात की है. ‘स्वदेश’ को असल में आमिर खान के साथ बनाने का प्लान था और हाजी के मुताबिक, ‘स्वदेश’ (जिसका शुरुआती नाम ‘देश’ था) को ‘लगान’ के बाद गोवारिकर की अगली फिल्म के तौर पर प्लान किया गया था.

आमिर ने क्यों कहा नहीं

हाजी ने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि ‘उस समय शाहरुख खान वाला रोल आमिर को करना था, शुरू से ही यह तय था कि आमिर ही यह रोल करेंगे. ‘लगान’ के बाद, आमिर के साथ यही अगली फिल्म होने वाली थी. शुरुआत में आमिर के भी इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने की उम्मीद थी. हालांकि, उन्हें कहानी का मूल विचार तो पसंद आया, लेकिन पटकथा के कुछ हिस्सों को लेकर उन्हें कुछ आपत्तियां थीं.’

आमिर को हमारी कुछ बातें पसंद नहीं आईं

हाजी ने कहा, ‘आमिर को हमारी कुछ बातें पसंद नहीं आईं और उन्हें स्क्रिप्ट का वह वर्शन पसंद नहीं आया, उन्हें प्लॉट पसंद आया था. आमिर बस कुछ चीज़ों पर काम करना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उनके पास समय नहीं था. आमिर एक बार में एक ही फ़िल्म करते हैं. जब आमिर ने लीड रोल न करने का फ़ैसला किया, तो गोवारिकर ने दूसरे विकल्पों पर विचार किया. हाजी ने बताया कि ऋतिक रोशन को भी स्क्रिप्ट सुनाई गई थी.

माधवन ने ज़बरदस्त ऑडिशन दिया था

हाजी ने कहा, ‘हमने ऋतिक रोशन को भी स्क्रिप्ट सुनाई थी, माधवन ने भी ऑडिशन दिया और क्या ज़बरदस्त ऑडिशन था उन्होंने कमाल कर दिया, वह एक बेहतरीन एक्टर हैं. माधवन का टेस्ट शानदार होने के बावजूद, आखिरकार यह रोल शाहरुख को मिला. हाजी ने बताया कि शाहरुख ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग में ‘लगान’ देखी थी और उसके बाद वे गोवारिकर के साथ काम करना चाहते थे. शाहरुख ने कहा था ‘मुझे आशु की अगली फ़िल्म में होना चाहिए. मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे. मुझे ‘देश’ फ़िल्म करनी चाहिए, मुझे मोहन भार्गव का किरदार निभाना चाहिए.’

तुम्हारी अगली फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूं- शाहरुख

इसके बाद खबर है कि शाहरुख ने सीधे फिल्ममेकर से संपर्क किया और उन्होंने आशु को फोन किया और कहा, ‘आशु, मुझे तुम्हारी अगली फिल्म में काम करना है.तुम एक बेहतरीन डायरेक्टर हो. मैं तुम्हारी अगली फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूं.’ शाहरुख के फिल्म से जुड़ने के बाद, उनका ऑडिशन लिया गया हाजी ने कहा, “फिर हमने ऑडिशन लिया और मुझे लगता है कि यह सब किस्मत का खेल था. तो शाहरुख ने ‘स्वदेश’ की और मैं राइटर बन गया और शार्लेट ने हमारे साथ मिलकर इसे लिखा. 2004 में रिलीज़ हुई ‘स्वदेश’ शुरू में सिनेमाघरों में बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई. NASA साइंटिस्ट मोहन भार्गव के तौर पर शाहरुख़ की एक्टिंग उनके करियर की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली परफॉर्मेंस में से एक बन गई

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.