Vedaant Madhavan Breaks National Record: जाने-माने एक्टर आर माधवन इन दिनों अपनी फिल्म ‘रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट’ की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इस बीच उनके बेटे वेदांत माधवन ने अपने पिता के एक और बड़ी खुशखबरी दी है. पिता आर माधवन और देश का नाम रोशन करते हुए वेदांत माधवन ने तैराकी में पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया है. बेटे की इस उपलब्धि पर आर माधवन भी बेहद खुश हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है. अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने तैराकी में 1500 मीटर राष्ट्रीय जूनियर रिकॉर्ड तोड़ा है, जिससे उनके पिता काफी खुश हैं.Also Read - Priyanka Chopra: महज 18 साल की उम्र में जीता मिस इंडिया का खिताब, देखिए तब से कितनी बदल गई हैं प्रियंका चोपड़ा

घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया पर माधवन ने कहा, “भगवान की कृपा और आपके सभी आशीर्वाद के साथ, वेदांत ने राष्ट्रीय जूनियर एक्वाटिक मीट में 1500 मीटर फ्रीस्टाइल के अपने पहले मीट रिकॉर्ड को तोड़ दिया.” उन्होंने एक्वेटिक मिट के लाइव प्रसारण के लिए एक लिंक भी पोस्ट किया और कहा, “48वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2022 (फाइनल). 1500 मीटर जूनियर नेशनल फाइनल में वेदांत. अभी लाइव. कृपया देखें.” Also Read - प्रेग्नेंट सोनम कपूर फैशनेबल अंदाज में पति के साथ आईं नज़र, हाथ पकड़कर संभालते दिखे आनंद

Never say never . 🙏🙏🙏❤️❤️🤗🤗 National Junior Record for 1500m freestyle broken. ❤️❤️🙏🙏@VedaantMadhavan pic.twitter.com/Vx6R2PDfwc

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 17, 2022