R Madhavan tests positive for COVID-19 References 3 Idiots And Say These Things: बॉलीवुड पर कोरोना लगातार कहर बनकर टूट रहा है. हाल ही में कई सारे मशहूर सितारे इसकी चपेट में आए हैं. जहां कल मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) कोरोना की पकड़ में आए वहीं आज उनके को-स्टार रह चुके और जानेमाने फिल्म अभिनेता आर. माधवन (R Madhavan) भी इसके शिकार हो गए हैं.

कोरोना वायरस का शिकार होने की जानकारी देत हुए माधवन (R Madhavan) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बड़ा मज़ेदार ट्वीट किया है और एक्टर ने लोगों को इस दौरान अपनी सुपरहिट फिल्म 'थ्री इडियट्स' की भी याद दिला दी. खास बात ये है कि ट्वीट में आमिर और अपनी एक फोटो शेयर की है जो फिल्म का पोस्टर भी थी.

Farhan HAS to follow Rancho and Virus has always been after us BUT this time he bloody caught up. 😡😡😄😄BUT-ALL IS WELL and the Covid🦠 will be in the Well soon. Though this is one place we don't want Raju in😆😆. Thank you for all the love ❤️❤️I am recuperating well.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/xRWAeiPxP4

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) March 25, 2021