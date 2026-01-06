Hindi Entertainment Hindi

9 साल की उम्र में सिर से उठा पिता का साया तो छूटा स्कूल, कच्ची उम्र में करना पड़ा काम...आज हैं ऑस्कर विजेता म्यूजिशियन

रहमान की दिवंगत मां करीमा बेगम ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उन्हें युवा दिलीप को स्कूल से निकालना पड़ा था.

AR Rahman Recalls Father Death: ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने महज नौ साल की उम्र में अपने पिता आरके शेखर को खो दिया था. शेखर एक लोकप्रिय संगीतकार और संगीत संचालक थे, जिन्होंने दक्षिण सिनेमा के कुछ प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया था। उनका निधन जीवन के स्वर्णिम समय में ही हो गया, लेकिन परिवार के लिए उन्होंने जो सद्भावना छोड़ी, वही रहमान के संगीत करियर के शुरुआती दिनों में उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी.

पिता को बीमारी से जूझते देखना सबसे कठिन था

रहमान ने अपने पिता को याद करते हुए बताया था कि जब वो अपने पिता को बीमारी से जूझते देखना उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था और उन्होंने कहा, ‘मेरा बचपन सामान्य नहीं था. मैं ज्यादातर अपने पिता के साथ अस्पतालों में ही रहता था, जहां उनका इलाज चल रहा था और 11 या 12 साल की उम्र में ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था. मुझे बाहर जाने या खेल खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन, मुझे अपना समय मिलता था, जिसे मैं ज्यादातर संगीत के साथ बिताता था. एक तरह से यह मेरे लिए आशीर्वाद ही था.’

मैंने उनका अंतिम संस्कार किया था

ए.आर रहमान ने यह भी बताया कि वे अपने पिता की बीमारी के दिनों की यादों को दोबारा याद करने की कोशिश नहीं करते. एक दिन, उन्हें स्कूल में कक्षा के बीच से खींचकर तुरंत घर वापस जाने को कहा गया था. रहमान के पिता लगभग चार साल तक बीमार रहे और 1976 में उनका निधन हो गया. रहमान चौथी कक्षा में थे. ‘मुझे आज भी याद है कि मैंने उनका अंतिम संस्कार किया था, उन्हें अग्नि दी थी. मैं तब सिर्फ नौ साल का था और यह एक ऐसी तस्वीर है जो मेरे जीवन से कभी नहीं मिटती. वह याद आज भी मुझे सताती है. हालांकि इसने मुझे जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है क्योंकि यह सब मेरे जीवन के शुरुआती दौर में हुआ था. इसने मुझे वह दिया है जो एक सामान्य बच्चे को कभी नहीं मिल सकता’.

50 रुपये की शुरुआती तनख्वाह से काम शुरू किया

पिता के देहांत के बाद, परिवार चलाने की ज़िम्मेदारी युवा रहमान के कंधों पर आ गई और उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी ताकि वे अपने पांच सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पूर्णकालिक काम कर सकें. रहमान ने अपने पिता के संगीत उपकरण किराए पर देना शुरू किया, फिर उनके पिता के लंबे समय के सहयोगी और दिवंगत संगीतकार एम. के. अर्जुनन ने उनके संगीत करियर को आगे बढ़ाने में मदद की थी उन्होंने शुरुआत में 50 रुपये की शुरुआती तनख्वाह से काम शुरू किया और वे एक सेशन म्यूज़िशियन और कीबोर्ड वादक बने और धीरे-धीरे टेलीविजन विज्ञापनों के लिए जिंगल्स बनाने लगे, जिसके बाद उन्हें अपनी पहली फीचर फिल्म ‘रोजा’ में काम करने का मौका मिला और जैसा कि कहते हैं, उसके बाद की कहानी तो जगजाहिर है.