Bappi Lahiri And Actor Rajkumar Story: संगीतकार और बॉलीवुड को कई यादगार गाने देने वाले गायक बप्पी लहरी (Bappi Lahiri dies) का निधन हो गया है. बप्पी लहरी ने मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली. बप्पी लहरी के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है. बप्पी दा ‘गोल्ड मैन’ के नाम से इंडस्ट्री में फेमस रहे. बताया जा रहा है कि वे लंबे से बीमार चल रहे थे और उनका मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में उनके इलाज चल रहा था. बप्पी दा ने अपने करियर में एक से बढ़ एक गाने दिए, वे सिर्फ म्जूयिक कम्पोजर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी थे. आपको बता दें कि बप्पी दा सिर्फ अपने संगीत और गानों के लिए ही नहीं बल्कि सोने के गहने पहनने के लिए भी जाने जाते थे, ऐसे में उनकी और सुपरस्टार राज कुमार (Raaj Kumar) की पहली मुलाकात भी कमाल की थी और इस दौरान एक्टर ने सिंगर के बारे में कुछ ऐसा कहा था जो आज भी याद किया जाता है. (Bappi Lahiri And Actor Rajkumar Story)Also Read - 69 साल की उम्र में मशहूर सिंगर Bappi Lahiri का निधन, वीडियो में जानें वजह - Watch

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह किस्सा एक पार्टी का है जहां अपने दौर के मशहूर और लीजेंड कहे जाने वाले स्टार राज कुमार (Raj Kumar) भी मौजूद थे और इस दौरान बप्पी दा इस पार्टी में पहुंचे और अपने अंदाज़ के मुताबिक़ उन्होंने खूब सारा सोना पहना हुआ था. ऐसे में जैसे ही बप्पी दा की मुलाकात राज कुमार से हुई तो उन्हें देखते ही राज कुमार बोले बहुत खूब, तुमने तो एक से बढ़कर एक गहने पहने हुए हैं बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई थी, वो भी पहन लेते. Also Read - Obstructive Sleep Apnea: ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी से जूझ रहे थे Bappi Lahiri, जानें लक्षण और कारण

बप्पी लहरी को राज कुमार साहब की ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उनके अंदाज को देखकर वो भी हंस पड़े थे. आपको बता दें कि बप्पी दा के नाम से मशहूर आलोकेश लाहिड़ी महज 69 उम्र के थे. उन्होंने भारतीय सिनेमा में संश्लेषित डिस्को संगीत के उपयोग को लोकप्रिय बनाया था. Also Read - Bappi Lahiri की स्मार्टनेस अमिताभ बच्चन से कम नहीं थी! इन Unseen Photos में देखिए बप्पी दा अलहदा अंदाज़