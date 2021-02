Raashi khanna hot khanna starting shooting of andhadhun remake see glamours photos-साउथ की दुनिया की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने हुस्न और अपनी अदाओं से पूरी दुनिया को मदहोश किया है.राशी खन्ना ने बॉलीवुड की हिट ‘अंधाधुन’ की अनटाइटल्ड मलयालम रीमेक के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी है. रीमेक में राशि राधिका आप्टे का चरित्र निभाएंगी. पृथ्वीवीराल आयुष्मान खुराना की भूमिका निभाएंगे. Also Read - Divya Bharti Songs: 'सात समुंदर पार'... से लेकर 'ऐसी दिवानगी तक', इन गानों में आज भी बसती है Divya Bharti की यादें...देखें Video

राशी ने कहा, "जब मैंने इसे देखा तो 'अंधाधुन' की कहानी से आश्चर्यचकित थी. हमने फिल्म के अंतिम चरण की शूटिंग शुरू कर दी है और प्रत्येक क्षण रोमांचक है."

अभिनेत्री लगभग एक सप्ताह तक कोच्चि में रहेंगी. इस शेड्यूल से पहले राशी ने शाहिद कपूर अभिनीत राज और डीके की अनटाइटल्ड वेब श्रृंखला की शूटिंग पूरी की.

बता दें, सोशल मीडिया में पहले कुछ ऐसी खबरे सामने आईं थी जिनमें राशि का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ जोड़ा गया था.