सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' (Radeh: Your Most Wanted Bhai) का लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में फिल्म का दूसरा गाना 'दिल दे दिया' (Dil De Diya) आ चुका है. इसका पहला गाना भी आ गया था, जिसमें सलमान खान (Salman Khan) के साथ दिशा पाटनी नजर आईं थी और लोगों ने इस गाने पर जमकर प्यार लुटाया था.

दिल दे दिया' (Dil De Diya) में सलमान खान (Salman Khan) के साथ जैक्लीन फर्नाडीज (Jacqueline Fernandez) नजर आ रही हैं और ये गाना पूरी तरह से आइटम नंबर है. 'दिल दे दिया' (Dil De Diya) को हिमेश रेसमिया ने म्यूजिक दिया है. गाने में सलमान खान (Salman Khan) और जैक्लीन (Jacqueline Fernandez) कमाल की केमिस्ट्री में नजर आ रहे हैं.



इस गाने में जैकलिन (Jacqueline Fernandez) के अलावा सलमान खान (Salman Khan) और रणदीप हुड्डा भी नजर आ रहे हैं. फिल्म के इस नए गाने ‘दिल दे दिया’ में जैकलिन फर्नांडिस धमाकेदार परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं. ‘राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ 13 मई को सिनेमाघरों और ऑनलाइन रिलीज होगी