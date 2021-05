नई दिल्ली: अभिनेता रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) की एक पुरानी वीडियो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस क्लिप में रणदीप हुड्डा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक सेक्सिस्ट और जातिसूचक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. इस क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुड्डा की काफी आलोचना हो रही है. मायावती को लेकर इस भद्दे मजाक के लिए बॉलीवुड अभिनेता को सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. अभिनेता अब नेटिजन्स (इंटरनेट और सोशल मीडिया पर समय बिताने वाले) के एक वर्ग के निशाने पर आ चुके हैं, जिन्होंने अभिनेता के व्यवहार को जातिवादी और सेक्सिस्ट कहा है और साथ ही उनसे इस पर माफी मांगने की भी मांग की है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Results: यूपी पंचायत चुनाव में BJP को करारा झटका, सपा-बसपा के साथ चमके निर्दलीय

Bollywood actor Randeep Hooda now making sexist remarks on Mayawati. He has also bragged about his upper-caste pride in the past. How does this country have the audacity to make such casteist & sexist remarks about a Dalit woman? Must be called out!pic.twitter.com/YxIrGeoPuX

