सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की अपकमिंग फिल्म 'राधे श्याम' (Radhe Shyam) को लेकर दर्शक खासे उत्सुक हैं और इसके ट्रेलर ने भी जमकर धमाका किया था. ऐसे तो ये बिग बजट फिल्म राधे श्‍याम 14 जनवरी 2022 को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज को रोक दिया गया था. (Radhe Shyam New Release Date) अब फिल्म के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रभास के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है. फिल्म की नई रिलीज डेट (Radhe Shyam new Release Date) को आज मेकर्स ने रिवील कर दिया है. फिल्म 11 मार्च (Radhe Shyam released on 11th March) को सिनेमाघरों में ही रिलीज होने जा रही है. बता दें कि कोरोना के चलते कई सारी बिग बजट की फिल्मों पर कोरोना का हर टूटा है और इसमें से साउथ की RRR भी शामिल है.

11 मार्च को होगी रिलीज

कोरोना के चलते फ‍िल्‍मों की रिलीज का पूरा गणित खराब हो गया है, जो फ‍िल्‍में जनवरी और फरवरी में रिलीज होनी थी उन्‍हें हटाना पड़ा है. बड़े बजट की इन फ‍िल्‍मों को मेकर्स ओटीटी पर रिलीज नहीं करना चाहते हैं. ऐसे में होली के मौके पर 18 मार्च को सुपरस्टार अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म बच्चन पांडे रिलीज हो रही है। बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम के मेकर्स भी होली पर फिल्म को लाना चाहते थे. हालांकि अक्षय कुमार और प्रभास के क्लैश को टालने के लिए राधे श्याम के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज 11 मार्च रखने का फैसला किया है। 11 मार्च 2022 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में प्रभास की राधे श्याम रिलीज होने वाली है.

300 करोड़ रुपए में बनी है फिल्म

फिल्म राधे श्‍याम पीरियड ड्रामा लव स्टोरी है जो 1970 के दशक को देखते हुए बनी है. इसकी शूटिंग यूरोप में हुई है, राधा कृष्ण कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सचिन खेडेकर, मुरली शर्मा, भाग्यश्री, कुणाल रॉय कपूर, साशा छेत्री के साथ सथ्यन और प्रियदर्शी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. बताया जा रहा है कि इसका बजट 300 करोड़ रुपए है.