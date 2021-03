Radhe Shyam New Poster Featuring Prabhas Pooja Released On Mahashivratri: प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े ( Pooja Hegde) की मूवी ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं. इस फिल्म में बाहुबली एक्टर प्रभास (Prabhas) पहली बार बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाले हैं. हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया गया था जिसे लोगों ने खुब पसंद किया था. ऐसे में आज महाशिवरात्रि (Mahashivratri) के मौके पर प्रभास (Prabhas) ने सोशल मीडिया पर फैंस को तोहफा देते हुए राधे श्याम (Radhe Shyam) का नया पोस्टर जारी किया है. Also Read - Maha Shivratri: टीवी के इन एक्टर्स ने पर्दे पर निभाई भगवान शिव की भूमिका, दर्शकों के दिलों पर करते हैं राज

पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास (Prabhas) ने कैप्शन में लिखा- 'महाशिवरात्रि के खास मौके पर आप सभी के साथ राधे श्याम का नया पोस्टर शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है.' पोस्टर में, बर्फ नजर आ रही है और दोनों एक दूसरे के बगल में लेटे हुए नजर आ रहे हैं.



इस पोस्टर के वायरल होते ही फैंस का इंतजार और बढ़ गया है और सोशल मीडिया पर लोग दोनों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें कि राधे श्याम (Radhe Shyam) फिल्म 30 जुलाई, 2021 को सिल्वर स्क्रीन पर आएगी. फिल्म में प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि सचिन खेडकर, प्रियदर्शी, भाग्यश्री, मुरली शर्मा ने प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म भूषण कुमार, वामसी और प्रमोद द्वारा निर्मित है.