सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की अपकमिंग फिल्म 'राधे श्याम' (Radhe Shaym) को मशोन पोस्ट (Motion Poster) और प्री-टीजर (Pre Teaser) कुछ दिनों पहले ही जारी किया था और अब फिल्म का टीजर जारी कर दिया गया था. बता दें कि ये फिल्म रोमांस से भरपूर होगी और इसमें पहली बार प्रभास का इतना रोमांकिट अवतार दर्शकों को देखने को मिलेगा.

प्रभास (Prabhas) का रोमांट‍िक अंदाज लोगों को उनका दीवाना बनाने के लिए काफी है. इस फिल्म में 'लवर बॉय' प्रभास (Prabhas) की झलक जो दिखाई गई है वो बेहद क्यूट और रोमांटिक है. इसमें पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) का भी अवतार देखने को मिला. टीजर रिलीज (Teaser Release ) के साथ ही सोशल मीडिया पर छाआ हुआ है, फैंस इस जोड़ा पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इस टीजर के जारी होने के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है. बता दें कि फिल्म 30 जुलाई, 2021 को सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

राधे श्याम (Radhe Shyam) के टीजर की शुरुआत में ट्रेन और रेलवे स्टेशन दिखाई देता है. इसमें प्रभास (Prabhas) उछल-उछल कर कुछ कहते हुए दिख रहे हैं. इसके बाद पूजा (Pooja Hegde) की एंट्री होती है और वो प्रभास (Prabhas) से पूछती हैं कि क्या वह खुद को रोमियो ,समझते हैं? इस पर प्रभास (Prabhas) जवाब देते हैं, मैं वो रोमियो नहीं जो अपने प्यार के लिए जान दे.

गौरतबल है कि फिल्म ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) एक पीरियड रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म को हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगू में एक साथ रिलीज किया जाएगा. फिल्म का निर्देशन राधा कृष्ण कुमार कर रहे हैं, जबकि इसके निर्माताओं में वामसी कृष्णा रेड्डी, प्रमोद उप्पलपति और भूषण कुमार शामिल हैं.