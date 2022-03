Radhe Shyam Box Office Day 1: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) स्टारर निर्देशक राधा कृष्ण कुमार (Radha Krishna Kumar) की रोमांटिक फिल्म राधे श्याम (Radhe Shyam) की चर्चा पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त हो रही थी और लोगों को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर जरुरू आएगी. ऐसे ये फिल्म कल पर्दे पर आ चुकी है औऱ इसे हिंदी समेत तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषाओं में आई है. वहीं फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं. कई फिल्म क्रिटेक्स कुछ मायनों में फिल्म को ठीक-ठाक कह रहे हैं तो किसी को फिल्म की पटकथा नही भाई है और स्क्रीन प्ले कमजोर नजर आई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर फिल्म की कमाई कैसी रही है.Also Read - Radhe Shyam First Review: प्रभास-पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम को फैंस ने दिए पूरे नंबर, कहा Blockbuster

प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम की कमाई के बारे में जानकारी देते हुए फिल्म के मेकर्स ने बताया कि अब तक फिल्म ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 79 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाई करने में सफल हुई है. वहीं फिल्म ने हिंदी बेल्ट में 4.8 करोड़ रुपए कमाए हैं, वहीं तेलुगु स्टेट्स में फिल्म राधे श्याम ने 28 करोड़ रुपए की कमाई की है. आंध्रप्रदेश में फिल्म ने 13 करोड़ के करीब कमाई की है. वहीं कर्नाटक में फिल्म ने 3 करोड़ के करीब कमाई की है. Also Read - Radhe Shyam Record: पर्दे पर आने से पहले ही चला प्रभास का जादू, एडवांस बुकिंग से कमा डाले इतने करोड़!

