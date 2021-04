Radhe song Dil De Diya Teaser out Salman Khan & Jacqueline Fernandez Jodi: सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) आखिरकार पर्दे पर आने के लिए तैयार है. ऐसे में फिल्म ‘सीटी मार’ (Seeti Maar) कुछ दिन पहले ही आया था जो जमकर हिट हुआ है और फैंस को सलमान (Salman Khan) और दिशा की जोड़ी जमकर पसंद आ रही है. ऐसे में अब कल फिल्म का दूसरा गाना ‘दिल दे दिया’ (Dil De Diya) आने वाला है औऱ इसकी जानकारी खुद सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर दी है. Also Read - Jacqueline Fernandez ने कंधे पर बनवाया 'दिल' वाला निशान, फैंस को इस एक्टर पर शक....तस्वीरें वायरल

इस गाने के बारे में जानकारी देते हुए सलमान खान (Salman Khan) ने कैप्शन में लिखा-‘हमारा अगला गाना कल आउट होगा, उम्मीद है कि आप इसे भी प्यार देंगे’. इस गाने को कमाल खान और इयूलिया वंतूर ने अपनी आवाज दी है और शब्बीर अहमद ने गाने के बोल लिखे हैं. Also Read - Holi 2021: Sushant ने जैकलीन फर्नांडिस और अंकिता लोखंडे के साथ ऐसे खेली थी होली, Throwback वीडियो वायरल



बता दें कि राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai) का डांस नंबर ‘सीटी मार’ 26 अप्रैल को लॉन्च किया गया था जो सलमान खान-दिशा पटानी के प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरा.



फिल्म की बात करें तो इसमें सलमान खान के साथ, फिल्म में दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. आपको बता दें कि सलमान खान की इस फिल्म को कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से अब ओटीटी प्लेट फॉर्म ज़ी 5 पर 13 मई को रिलीज किया जाएगा